Dólar cai a R$ 5,50 com fluxo comercial e arbitragem com renda fixa

O dólar renovou mínima a R$ 5,5093 (queda de 0,31%) no mercado à vista há pouco, acompanhando a desaceleração da alta do índice DXY, que compara o dólar ante seis divisas fortes. A ampliação da queda frente o real responde a vendas de exportadores no mercado à vista e também a ofertas de investidores estrangeiros no mercado futuro, que se aproveitam da alta de juros futuros, mais cedo, para fazer operações de arbitragem com a renda fixa em meio a expectativas de continuidade do aperto da Selic neste ano, afirma o diretor Jefferson Rugik, da corretora Correparti.

No exterior, o índice DXY, que compara o dólar ante seis divisas fortes, reduziu alta, após o índice de atividade industrial Empire State, que mede as condições da manufatura no Estado de Nova York, cair de 31,9 em dezembro para -0,7 em janeiro, contrariando a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de recuo do indicador a 25,5 neste mês.

Às 10h56, o índice DXY subia 0,22%, a 95,470 pontos.

Saiba mais