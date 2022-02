Dólar cai a R$ 5,28 com fraqueza no exterior apoiando desmonte no futuro

O dólar testou nova mínima a R$ 5,2859 no mercado à vista há pouco. O estrategista Jefferson Laatus, do grupo Laatus, avalia que o dólar opera fraco no mundo e cai ante o real e outras divisas emergentes e ligadas a commodities em meio a uma maior liquidez com a volta das operações hoje dos mercados na China, depois de feriado de uma semana.

Laatus afirma que a queda do petróleo nesta segunda-feira, com uma realização de lucros após o rali na semana passada, ajuda também a tirar pressão inflacionária, se o sinal negativo persistir.

O estrategista diz que em dia de agenda econômica mais fraca, o movimento local de venda de dólar parece mais relacionado à redução de posições no mercado futuro induzida pelo dólar fraco no exterior e, aparentemente, não estaria ocorrendo entrada de fluxo no mercado.

Laatus comenta ainda que o mercado local aguarda mais informações sobre a PEC dos Combustíveis, mais ampla do que o presidente Jair Bolsonaro vem propagando. “O mercado aguarda mais informações do Senado e do Executivo, uma vez que a equipe econômica é contra o corte generalizado de imposto sobre combustíveis e aumento de gastos com auxílio caminhoneiro por dois anos, que seria de R$ 1.200, o que pode comprometer muito as contas públicas, com projeção de gastos públicos de cerca de R$ 100 bilhões anual”, declarou.

