Dólar cai a R$ 5,26 com fluxo, exterior e fator técnico por feriado nos EUA

O dólar renovou mínima no mercado à vista, a R$ 5,2682 (-0,85%) há pouco, em meio a uma leve ampliação da queda do índice DXY. O gerente de câmbio da corretora Ourominas, Mauriciano Cavalcante, afirma que o mercado de câmbio tem passado por ajuste de baixa nesta semana, acompanhando uma tendência global em meio à espera, agora, de fala da secretária do Tesouro, Janet Yellen (12 horas) e dos dados do PCE de abril nos EUA, amanhã, que podem realimentar o debate sobre a política monetária americana e sobre o momento em que o Fed poderá começar a cogitar redução de compras de ativos.

Aqui, Cavalcante afirma que, apesar da preocupação com o fiscal e recrudescimento da covid-19 no País, a queda dólar reflete sinais de melhora gradual da economia doméstica, citando como exemplo os dados do Caged de abril, além da possível prorrogação do auxílio emergencial, avanço da vacinação com chegada de mais imunizantes da Pfizer, Coronavc e Oxford/AstraZeneca, e um fluxo comercial favorável.

O diretor acrescenta que rolagens de contratos cambiais podem estar sendo antecipadas também, ajudando na queda do dólar frente o real, por causa de feriado na segunda-feira nos EUA.

Veja também