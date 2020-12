Dólar cai a R$ 5,08 com ingresso de fluxo cambial

O dólar furou os R$ 5,10 e caiu à mínima a R$ 5,0886 (-0,70%) no mercado à vista há pouco. A ampliação da queda há pouco reflete ingressos de fluxo de investidores estrangeiros, avalia Hideaki Iha, da corretora Fair.

Uma entrevista realizada há pouco pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é positiva e ajuda na queda, afirma a fonte.

Maia disse: “Vamos agora sentar à mesa e aprovar as pautas. Se necessário for, vamos trabalhar em janeiro para garantir equilíbrio fiscal.”

Dólar aqui em queda está descolado do exterior, observa a fonte. Apesar do dólar à vista continuar levemente mais alto que o valor do dólar futuro de janeiro, o Banco Central pode não entrar ainda com leilão de linha, afirma, por causa da queda expressiva e descolada do exterior, onde o dólar opera em alta frente divisas principais e algumas divisas emergentes e ligadas a commodities, como peso mexicano, rublo e rand.

“A queda do dólar pode aliviar a inflação”, completou. Iha, que considera a decisão do STF positiva também pelo cumprimento da Constituição. “Rodrigo Maia (atual presidente da Câmara e que não poderá concorrer à reeleição, de acordo com a decisão do STF) segurava bem a pauta, mas precisa ver agora quem vai assumir a presidência da Câmara”, avalia.

Na mínima, o dólar futuro para janeiro de 2021 caiu a R$ 5,0880 (-1,31%).

