Dólar cai a R$ 5,0381 com fluxo cambial, mas giro é fraco antes de Copom e Fed

O dólar ampliou a queda à mínima a R$ 5,0381 (-0,32%) no mercado à vista há pouco. O diretor Jefferson Rugik, da corretora Correparti, atribui a queda do dólar ante o real e no exterior ao apetite por ativos de risco.

Mas a queda frente o real é limitada e se deve ao impasse na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, porque os participantes do mercado não querem fazer grandes apostas e também estão no aguardo das decisões de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) dos Estados Unidos e do Comitê de Política Monetária (Copom), ambas na quarta-feira, comentou o diretor.

Por enquanto, Rugik identificou exportadores vendendo dentro da regularidade no mercado de câmbio.

