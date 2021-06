Dólar cai a R$ 5,02 com entrada de fluxo estrangeiro e melhora pontual em NY

O dólar renovou mínima a R$ 5,02072 (baixa de 0,78%) no mercado à vista, há pouco. O operador Hideaki Iha, da corretora Fair, atribui a ampliação da queda a uma melhora pontual há pouco dos futuros das bolsas em Nova York e à continuidade de ingressos de fluxo de investidor estrangeiro no mercado local.

Iha chama atenção ainda para a queda do dólar ante o real no mercado de divisas emergentes no exterior, que contraria a valorização majoritária da moeda norte-americana ante essas divisas ligadas a commodities.

O ajuste de baixa, segundo ele, ocorre ainda no contexto de expectativas de juros mais altos no Brasil, que reforça potencial de atratividade de capitais estrangeiros para o País, e de antecipação do início do aperto monetário nos Estados Unidos para 2023, em vez de 2024, que apoia alta da moeda americana no exterior, avalia.

Nos EUA, mais cedo, os pedidos de auxílio-desemprego ficaram acima do esperado, ao subir 37 mil na semana, a 412 mil (previsão de 360 mil).

Veja também