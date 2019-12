Dólar cai a R$ 4,1092, com fluxo em meio XP e liquidez fraca

O dólar renovou mínima no mercado à vista em R$ 4,1092 (-0,95%) – menor valor intraday desde os R$ 4,0429 registrado durante a sessão do último dia 7 de novembro, de acordo com o AE Dados. O dólar para janeiro de 2020 teve mínima em R$ 4,1120 (-0,92%).

O responsável pela área de câmbio da Terra Investimento, Vanei Nagen, diz que há ingresso de capitais com o cenário econômico mais positivo. “Daqui pra frente a liquidez começa a diminuir e qualquer fluxo tem impacto maior sobre a formação de preços”, comenta.

O IPO da XP Investimentos na Nasdaq significa possível grande entrada de capitais no país e o ambiente de liquidez fraca em meio à espera das negociações EUA-China e das decisões de juros do Fed e Copom ajuda a potencializar o ajuste de baixa, avalia Nagen.

Para Jefferson Rugik, diretor-superintendente da Correparti, a queda ante o real responde a um conjunto de fatores, como fluxo positivo, dólar perdendo lá fora ante moedas ligadas às commodities, como peso mexicano, chileno e dólar australiano e pelo número positivo das vendas do varejo no Brasil, que tiveram o sexto mês seguido de crescimento e ajuda a valorizar o real.

“O fluxo de entrada reflete possivelmente um rescaldo do mega IPO da XP na Nasdaq, uma vez que a corretora já vem vendendo no mercado futuro desde a sexta passada”, afirma Rugik.