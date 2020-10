Dólar cai à casa dos R$ 5,61 com alta da B3 e após dado de atividade local

O dólar à vista voltou a cair e renovou mínima, a R$ 5,6179 (-0,21%) há pouco, em meio à alta do Ibovespa na contramão das perdas das bolsas internacionais. O ajuste de baixa do dólar também ocorreu após um avanço acima do esperado da atividade industrial interna em setembro ante setembro do ano passado e frente a agosto, e diante de esperanças dos investidores de haja avanço na pauta de reformas e de medidas econômicas no Congresso na próxima semana, antes das eleições municipais, disse um operador de câmbio.

Às 11h36, o dólar tinha viés de baixa de 0,07%, a R$ 5,6254, enquanto o dólar para novembro subia 0,05%, a R$ 5,6260, após mínima em R$ 5,6180 (-0,09%).

Veja também