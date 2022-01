Dólar cai 1,70% e abaixo de R$ 5,50 com commodities e apetite por ativos locais

Em dia marcado por enfraquecimento global da moeda norte-americana, o dólar à vista apresentou forte queda no mercado doméstico de câmbio, fechando abaixo do patamar de R$ 5,50 pela primeira vez desde 16 de novembro do ano passado. O real, que costuma ter desempenho inferior a de seus pares, apresentou nesta quarta os maiores ganhos entre divisas emergentes e de países exportadores de commodities.

Segundo analistas ouvidos pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), ao pano de fundo externo positivo, marcado por valorização das commodities e recuo do yield dos Treasuries, somaram-se peculiaridades locais. O Ibovespa, em patamares atrativos e com peso relevante de commodities, é um forte chamariz para investidores estrangeiros em meio às altas do petróleo e do minério de ferro. Além disso, o Brasil promove um ajuste mais forte da política monetária e exibe juros bem mais atraentes que outros emergentes, o que estimula operações de carry trade.

“Estamos vendo o ingresso de mais ou menos R$ 1 bilhão de estrangeiro por dia para a Bolsa, motivado pela valorização das commodities”, diz Bruno Mori, economista e planejador financeiro CFP pela Planejar. “Há um fluxo grande de estrangeiro atrás de oportunidades. É puxado principalmente por ações, mas também tem dinheiro vindo para aproveitar os juros altos”, afirma Pieter Carvalho, economista da Valor Investimentos

Já em queda desde a abertura, o dólar à vista rompeu a faixa R$ 5,50, considerada uma relevante barreira técnica e psicológica, no fim da manhã, provando reversão de posições compradas (que apostam na alta da moeda americana). Rapidamente, a divisa emendou uma sequência de baixas adicionais, descendo para a casa de R$ 5,46. Na mínima, atingiu R$ 5,4588 (-1,83%).

No fim do dia, o dólar à vista recuava 1,70%, a R$ 5,4659, menor valor de fechamento desde 12 de novembro, quando encerrou a R$ 5,4569. Foi também o maior tombo porcentual em um único pregão desde a última sessão de 2021, dia 30 de dezembro, quando recuou 2,06%. Com uma aceleração das perdas após o fechamento do mercado spot, o dólar futuro para fevereiro caiu 2,28%, a R$ 5,45450, com giro de US$ 12,89 bilhão.

Além de aspectos técnicos e da atratividade dos ativos domésticos, operadores citaram um componente extra que contribuiu para o desempenho da moeda brasileira: declarações em tom conciliador do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que reforçou a disposição de ter o ex-governador paulista como companheiro de chapa, na construção de uma frente ampla no pleito de outubro. “Eu não terei nenhum problema se tiver que fazer uma chapa com o Alckmin para ganhar as eleições e para governar esse país”, disse Lula, em entrevista coletiva a blogueiros.

“As declarações do ex-presidente Lula ajudaram. O candidato líder nas pesquisas diz que é necessário ter uma aliança ampla, o que incluiria o centro e até o campo de centro-direita. Uma base como essa deixaria o discurso menos radical, o que agrada o mercado financeiro”, afirma Mauro Morelli, estrategista da Davos Investimentos.

O Banco Central informou que o fluxo cambial registrado em janeiro, até o dia 14, ficou negativo em US$ 1,196 bilhão, com entradas líquidas de US$ 674 milhões pelo canal financeiro e saída de US$ 1,871 bilhão via comércio exterior. Esses números não abrangem os últimos dias, o que explica o aperto ainda modesto, embora positivo, do lado financeiro.

A economista e especialista em câmbio do Banco Ourinvest, Cristiane Quartaroli, observa que o ambiente externo é positivo para todas as divisas emergentes, em meio à alta das commodities, e que houve nesta quarta uma queda das taxas dos Treasuries, aliviando as pressões observadas na terça. “O leilão de swap cambial do BC pode ter dado um empurrão adicional para a queda do dólar por aqui”, afirma Quartaroli, ressaltando que a agenda de indicadores foi fraca.

O Banco Central vendeu no fim da manhã a oferta integral de 17 mil contratos de swap cambial (US$ 750 milhões), em operação já programada para rolagem dos contratos que vencem em março.

A despeito do desempenho positivo do real, analistas dizem que é cedo para falar em uma rodada mais forte de apreciação da moeda brasileira. “Essa queda do dólar é motivada pela alta das commodities e fluxo para a bolsa. Isso pode se reverter a qualquer momento. E a alta de juros nos Estados Unidos tende a fortalecer o dólar”, diz Mori, CFP pela Planejar. “Devemos ter ainda muita volatilidade no câmbio com as eleições aqui e com o aumento de juros no exterior”, diz Morelli, da Davos.

