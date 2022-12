Dólar avança frente ao real nesta sexta após fala de Lula, mas acumula queda na semana

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 02/12/2022 - 19:29 Compartilhe

Por Luana Maria Benedito

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar abandonou perdas de mais cedo e fechou em alta frente ao real nesta sexta-feira, depois que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva mostrou resistência a reduzir o montante de gastos extrateto embutido na PEC da Transição e se esquivou de perguntas sobre quem será seu ministro da Fazenda.

A moeda norte-americana à vista fechou em alta de 0,31%, a 5,2142 reais na venda, depois de ter apresentado queda durante boa parte das negociações da manhã. Ainda assim, o dólar caiu 3,58% no acumulado da semana.

O humor dos investidores domésticos azedou depois que Lula defendeu nesta sexta-feira em entrevista coletiva que o Congresso aprove a PEC da Transição “do jeito que nós queremos”, ainda que não tenha descartado negociações.

Da forma que foi protocolada no Senado no início desta semana, a PEC abre uma exceção à regra do teto de gastos de quase 200 bilhões de reais por quatro anos, em grande parte para custear o Bolsa Família.

“Os riscos fiscais começaram a ficar mais eminentes, uma vez que ele (Lula) continua anunciando menções a mais gastos”, disse Márcio Riauba, chefe da mesa de câmbio da StoneX.

Além disso, Lula disse que só deve anunciar os nomes de seus ministros após a diplomação presidencial, no dia 12 de dezembro, o que aumenta ainda mais a incerteza, disse Riauba. Lula também se recusou a afirmar se o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad será o escolhido para comandar a pasta econômica.

Agentes financeiros veem a definição de um ministro da Fazenda como determinante para garantir visibilidade e facilitar tomadas de decisão de investimento.

Riauba disse que o cenário externo colaborou para a valorização da moeda norte-americana, depois que dados de emprego mostraram uma criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos mais forte do que o esperado, o que reduziu expectativas de que o Federal Reserve será mais brando na conduta de seu aperto monetário.

A criação de vagas fora do setor agrícola dos EUA totalizou 263 mil no mês passado, disse o Departamento do Trabalho, acima dos 200 mil empregos esperados por economistas consultados pela Reuters.

Apesar da alta deste pregão, o dólar caiu acentuadamente em relação ao fechamento da última sexta-feira, registrando sua maior depreciação semanal em cerca de um mês, depois de ter recuado 3,85% no acumulado dos três primeiros pregões da semana.

Investidores associaram essa baixa recente tanto às esperanças de altas de juros mais brandas nos Estados Unidos –agora já reduzidas na esteira do relatório de emprego– quanto à expectativa de que a PEC da Transição seja desidratada durante tramitação no Congresso.

“No que diz respeito ao impacto fiscal, a equipe de Lula parece ter definido um ‘piso’ que considera razoável para minimizar os impactos fiscais negativos. Existem, porém, pressões de dentro do Congresso e do mercado para que esse valor caia para algo entre 80 bilhões e 130 bilhões de reais –a fim de evitar uma disparada da relação dívida/PIB”, disse a Levante Investimentos em nota a clientes.

“Um cenário mais pessimista estava sendo precificado e um impacto fiscal menor traz algum alívio para os ativos financeiros”, acrescentou a instituição.

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes (MG), que é membro da transição de governo, disse nesta sexta-feira que o piso para a PEC da Transição é de uma exceção de 150 bilhões de reais à regra do teto de gastos.

