Dólar avança ante rivais, mas recua em relação a iene com fuga do risco

O dólar avançou em relação à maioria de suas rivais nesta quarta-feira, 2, mas recuou ante o iene, depois que o resultado mais fraco do que o esperado de um indicador econômico chinês reavivou as preocupações com a desaceleração da atividade na potência asiática e no mundo.

Próximo ao horário de fechamento das bolsas em Nova York, o dólar recuava a 109,11 ienes, enquanto o euro tinha queda a US$ 1,1349 e a libra caía a US$ 1,2612. O índice do dólar DXY, que mede a divisa americana contra uma cesta de outras fortes, subiu 0,67%, aos 96,819 pontos.

O resultado de dezembro do índice de gerentes de compra (PMI, na sigla em inglês) da indústria da China mostrou que o indicador perdeu o suporte dos 50, que separa a expansão da atividade de uma contração, e reacendeu preocupações com a desaceleração econômica no país e ao redor do mundo.

Para economistas do Danske Bank, o resultado é “mais uma confirmação da desaceleração econômica da China”. Diante do cenário, um movimento de busca por segurança entre investidores impulsionou a moeda em relação à maioria de suas rivais, mas a desfavoreceu em relação ao iene.

Além disso, o dólar ampliou os ganhos em relação a outras moedas fortes em meio a declarações do presidente americano, Donald Trump, de que os mercados se recuperarão quando a administração selar acordos comerciais, como com a China. Com isso, o DXY chegou a se aproximar novamente dos 97 mil pontos.