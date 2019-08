Dólar avança ante rivais em dia de amenização das tensões entre EUA e China

O dólar avançou ante rivais nesta quinta-feira, um dia de apetite por risco em meio à amenização das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, após o porta-voz do Ministério do Comércio da China (MofCom), Gao Feng, afirmar que as retaliações do país asiático aos Estados Unidos são “suficientes”.

Próximo ao horário de fechamento em Nova York, o dólar subia a 106,53 ienes e a 0,9871 francos suíços, enquanto o euro caía a US$ 1,1058 e a libra recuava a US$ 1,2184. O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de outras seis moedas principais, teve alta de 0,30%, para 98,507 pontos.

O dia foi de apetite por risco, o que fortaleceu o dólar ante moedas consideradas mais seguras, como o iene e o franco suíço, e se depreciou em relação a emergentes como o rublo e o rand sul-africano. Também ao fim da tarde em NY, a moeda americana caía a 66,614 rublos e a 15,3291 rands.

A principal razão para a busca por risco foi a declaração de Feng, porta-voz que sinalizou que a China não deve anunciar novas retaliações aos EUA, no contexto da guerra comercial, ao classificar as contramedidas de Pequim como “suficientes”.

“O impasse entre a China e os EUA permanece fluido e ainda altamente imprevisível, dadas as mensagens confusas neste verão, mas o tom conciliatório de Pequim sugere que há uma crescente pressão interna para amenizar o conflito”, diz um relatório do BK Asset Management.

O Western Union diz ser preciso aguardar a próxima decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), marcada para 18 de setembro, para avaliar o que deve acontecer com o dólar.

O recuo do euro ante o dólar se dá em meio a declarações da indicada para a presidência do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, que deu sinais de que ainda há espaço para cortes de juros na zona do euro, o que tende a depreciar o câmbio.

Na Argentina, o governo conseguiu conter a disparada da moeda americana, que fechou o dia recuando a 57,8823 pesos, mas não a pouco custo. Só hoje, foram leiloados US$ 223 milhões de recursos das reservas internacionais do país, além de 161,174 bilhões de pesos argentinos em títulos de Letras de Liquidez (Leliqs).