Dólar avança ante rivais com otimismo em torno de plano tributário nos EUA

O otimismo com a reforma tributária nos Estados Unidos fez com que o dólar operasse em alta ante outras moedas principais nesta sexta-feira, 15, à medida que congressistas republicanos se aproximam da chance de aprovar um pacote de redução nos impostos.

No fim da tarde em Nova York, o dólar subia para 112,57 ienes de 112,56 ienes; e o euro recuava para US$ 1,1758, de US$ 1,1822.

A moeda americana foi apoiada por sinais de progresso nos esforços de revisão tributária que o Partido Republicano deseja aprovar, após os líderes da sigla cederem a um pedido do senador Marco Rubio (Flórida) quanto ao crédito para crianças de famílias de baixa renda. Com isso, um dos últimos grandes obstáculos para passar o plano na Câmara e no Senado na próxima semana foi destravado nesta sexta-feira.

Nesta semana, o dólar foi apoiado por dados sólidos da economia americana, como vendas no varejo e pedidos de auxílio-desemprego. No entanto, na quarta-feira, a moeda apresentou fraqueza diante de um resultado abaixo do esperado do núcleo do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) e da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que aumentou as projeções de crescimento dos EUA sem aumento simultâneo das perspectivas para a inflação.