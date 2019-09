Dólar avança ante rivais, com libra fraca em meio a desenrolar do Brexit

O dólar avançou ante rivais nesta segunda-feira, com a libra esterlina fraca em relação à moeda americana, reagindo a questões envolvendo o Brexit. Nesta segunda-feira, veiculou-se a notícia que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, poderia convocar novas eleições no Reino Unido, o que o próprio premiê negou horas depois. O dia, contudo, foi de poucos negócios nos mercados internacionais, em razão de um feriado nos Estados Unidos.

Perto do fim da tarde em Nova York, o dólar caía a 106,20 ienes, enquanto o euro recuava a US$ 1,0972 e a libra, a US$ 1,2065.

A libra recuou ante o dólar nesta segunda-feira, reagindo à especulação de que Boris Johnson pode vir a convocar novas eleições no Reino Unido na próxima quarta-feira, como forma de evitar a articulação de parlamentares que buscam postergar, mais uma vez, o Brexit. O próprio premiê, porém, negou nesta tarde que deseje antecipar eleições, reafirmando ainda sua intenção de realizar o divórcio da UE até 31 de outubro, como previsto. A imprensa britânica, enquanto isso, relatava sobre movimentações da oposição para pressionar Johnson, o que poderia levar a um voto antecipado no país.

Em relação ao euro, a moeda caiu ante o dólar diante da divulgação do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria da zona do euro, que, apesar de ter subido de 46,5 em julho para 47 em agosto, está próximo dos menores níveis em mais de seis anos. A leitura abaixo de 50 pontos mostra contração da manufatura do bloco, pelo sétimo mês consecutivo. “As preocupações com o crescimento econômico aumentaram as expectativas de que o Banco Central Europeu (BCE) se mova para relaxar a política monetária”, dizem analistas do BBVA, em relatório divulgado a clientes. Um eventual corte na taxa de juros tende a pressionar a moeda ante o dólar.

Já o peso argentino conseguiu conter a desvalorização em relação à moeda americana, e, próximo ao fim da tarde em Nova York, o dólar caía a 58,0156 pesos. O recuo vem em um dia de baixa liquidez, devido ao feriado do Dia no Trabalho nos Estados Unidos, e após um pacote de medidas anunciado no domingo pelo governo argentino. Entre as propostas, estão a limitação de compra a US$ 10 mil para pessoas físicas e necessidade de chancela da autoridade monetária para empresas enviarem dividendos ao exterior.

Além do pacote, o Banco Central da República Argentina (BCRA) leiloou 246,623 bilhões de pesos em dois leilões de Letras de Liquidez (Leliqs). A taxa média total do dia, que equivale à taxa de política monetária, ficou em 85,275%.