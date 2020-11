Dólar avança ante rivais com euro fraco após notícia sobre vacina para covid

O dólar operou nesta segunda-feira em leve alta ante algumas das principais divisas globais. Se o apetite por risco provocado pela divulgação dos resultados da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca puxou o dólar para baixo, a situação da pandemia nos Estados Unidos mantém os investidores cautelosos, o que beneficiou a moeda americana.

O índice DXY, que mede a variação do dólar ante uma cesta de outras seis moedas fortes, fechou com variação positiva de 0,14% no pregão desta segunda-feira, aos 92,524 pontos. Os ganhos foram contidos, especialmente, pelo forte desempenho da libra. A moeda britânica operou com valorização ante o dólar na maior parte do dia, sustentada pela fala do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, que descartou a possibilidade de um novo lockdown na nação insular. No fim da tarde em Nova York, a moeda britânica avançava a US$ 1,3325

Também contribuiu para a libra os resultados dos índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do Reino Unido neste mês, que recuaram de 52,1 em outubro para 47,4 em novembro. Apesar da queda, o banco ING avalia que o PMI britânico aponta para uma desaceleração menor do que aquela observada no começo do ano, no auge do impacto da pandemia de covid-19.

Em relação ao iene japonês e ao euro, o dólar alternou leves baixas e altas, sem uma direção única. No início da noite desta segunda, o euro se valorizava a US$ 1,1844

Entre as emergentes, a lira turca teve um dos piores desempenhos de hoje, com desvalorização de 3,23% perto das 20h de Brasília. A moeda da Turquia repetiu o mau desempenho da última sexta-feira, e às 20h10 (de Brasília), o dólar era cotado a 7,8829 liras turcas. Já o rublo russo e o peso mexicano se mantinham próximos da estabilidade, em dia positivo para o petróleo.

