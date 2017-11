Dólar avança ante iene, apoiado por PIB dos EUA e reforma tributária

O forte crescimento dos Estados Unidos e o otimismo em torno da reforma tributária no país fizeram com que o dólar apresentasse ganhos em relação ao iene e a moedas de países emergentes e exportadores de commodities. O euro, no entanto, subiu ante a divisa americana, ao ser favorecido pela economia da zona do euro.

No fim da tarde em Nova York, o dólar subia para 111,87 ienes e o euro avançava para US$ 1,1855.

A economia dos EUA cresceu à taxa anualizada de 3,3% no terceiro trimestre, de acordo com a segunda leitura do Produto Interno Bruto (PIB) do país pelo Departamento do Comércio. O resultado ficou acima do nível máximo sustentável de 3%, de acordo com o estimado pelo Escritório do Orçamento do Congresso (CBO, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo Wall Street Journal também esperavam crescimento de 3,3%.

O dólar também foi apoiado pelo otimismo em torno da reforma tributária em solo americano. Na terça-feira, o Comitê Orçamentário do Senado deu sinal verde ao plano tributário dos senadores republicanos. O projeto de lei precisa de 50 votos para ser aprovado, e, com 52 senadores, o Partido Republicano pode ter apenas duas deserções. No entanto, diversos congressistas da sigla que tinham dúvidas quanto à proposta passaram a apoiar a medida após um almoço, na última terça-feira, com o presidente americano, Donald Trump.

A alteração nos tributos também foi alvo de comentários no Livro Bege, sumário das condições econômicas dos EUA elaborado pelo Federal Reserve. O documento, que não chegou a alterar o ritmo dos negócios, mostrou que algumas empresas relataram que incertezas quanto à reforma dificultam seus planos para o próximo ano. Além disso, o setor imobiliário teme que os cortes nos impostos piore as perspectivas para esse mercado.

Para o estrategista de câmbio do BNP Paribas, Daniel Katzive, o projeto de lei poderia impulsionar o crescimento em cerca de 0,5%. Como o desemprego no menor nível em 17 anos, uma expansão mais rápida poderia aumentar a pressão para salários mais elevados e levar o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) a elevar os juros a um ritmo mais rápido, apontou.