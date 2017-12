Dólar avança ante euro e iene em meio a ansiedade com payroll

O dólar fechou em alta na comparação com suas principais rivais, nesta quinta-feira, 7, ao passo em que os investidores aguardam por dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos em novembro, a serem divulgados nesta sexta-feira.

No fim da tarde em Nova York, o dólar subia para 113,06 ienes, de 112,22 ienes na tarde de ontem; e o euro recuava para US$ 1,1783, de US$ 1,1801.

Os investidores estão ansiosos pelos números do payroll. Economistas consultados pelo Dow Jones esperam que a economia americana tenha criado 200 mil empregos no mês passado e um aumento de 0,3% no pagamento médio por hora trabalhada.

Um payroll sólido aumenta as chances de o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) elevar os juros ainda este ano, o que é positivo para a divisa americana, que ganha atratividade diante de investidores em busca de rendimentos.

A libra, por sua vez, subiu para US$ 1,3480, de US$ 1,3383, impulsionada por relatos de que uma autoridade irlandesa teria afirmado que Irlanda e Reino Unido estão “muito próximos” de alcançar um acordo sobre o Brexit – separação entre o Reino Unido e a União Europeia. (Com informações da Dow Jones Newswires)