Dólar anula queda ante real com piora externa; mercado aguarda ata do Fed

Por José de Castro

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar zerou as perdas de mais cedo e passou a oscilar perto da estabilidade nesta quarta-feira, mas com viés de alta. As compras aceleraram por volta de 11h45 e levaram a moeda aos picos da sessão, conforme as operações locais acompanhavam a piora de ativos no exterior, o que também afetou a bolsa brasileira.

O dólar à vista subia 0,11%, para 5,6070 reais, depois de bater há pouco uma máxima de 5,6192 reais (+0,32%) e bem distante da mínima marcada no fim da manhã (5,5491 reais, queda de 0,94%).

No exterior, o índice do dólar também anulou as perdas, após cair 0,18% mais cedo, quando atingiu um piso em duas semanas. Wall Street oscilava entre estabilidade e queda, após valorização no começo do dia, e o Ibovespa caía 0,4%, revertendo ganho de 0,49% de mais cedo.

A piora dos mercados coincidiu com a divulgação de detalhes sobre o plano do governo do presidente norte-americano, Joe Biden, para o sistema tributário. O tema tem deixado investidores tensos, com a Casa Branca defendendo aumento de impostos corporativos e em busca de um acordo sobre uma alíquota mínima global de tributo sobre empresas.

Agentes financeiros aguardavam ainda a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), às 15h de Brasília. O mercado vai buscar no documento pistas sobre as avaliações do BC norte-americano sobre a retomada da economia e eventuais dicas acerca de qualquer pensamento sobre redução de estímulos.

