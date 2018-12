Dólar amplia queda após leilão e com corte em prêmios na rolagem cambial

O dólar renovou mínima no período da tarde desta quinta-feira, 27, aos R$ 3,9053 (-0,44%) no balcão, com o aumento da oferta por investidores vendidos (que apostaram na queda do dólar) na rolagem de contratos cambiais e ajudado ainda pela injeção de liquidez de US$ 1 bilhão via leilão de linha depois do meio-dia, segundo um operador de câmbio da Necton Investimentos.

A fonte informou que, depois do avanço da moeda americana no fim da manhã em meio a pressões de comprados (investidor que apostou na alta) em contratos cambiais, a força dos vendidos passou a se sobrepor.

Às 14h17, o dólar futuro de janeiro de 2019 recuava 0,29%, a R$ 3,9075, enquanto o dólar futuro de fevereiro de 2019 cedia a R$ 3,9115 (-0,41%)

A inversão de sinal para baixo reflete ainda uma queda no valor do prêmio da rolagem de contratos de janeiro para fevereiro no mercado futuro, explica. Esse prêmio abriu nesta quinta mostrando uma diferença de 5,51 pontos entre o dólar janeiro e o dólar fevereiro, mas caiu pouco antes do fechamento deste texto para 3,75 pontos, o que é baixo e ajuda no recuo das cotações, afirma o mesmo profissional.

Em outubro e novembro, disse a fonte, esse prêmio para rolagem de contratos chegou a rondar 11 pontos/12 pontos no penúltimo dia útil de cada mês, quando houve antecipação de saídas de capitais estrangeiros do País, mas neste mês de dezembro a rolagem está atípica, dada a força vendedora de bancos e fundos de investimento, observa.

Além disso, pesa a queda do índice do dólar (DXY) no exterior, acrescentou o mesmo profissional.