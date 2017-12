Dólar acompanha Treasuries e tem sinal de alta ante maioria das divisas

O dólar avançou ante outras moedas principais nesta terça-feira, 19, à medida que os rendimentos dos Treasuries subiram, tendo como base a perspectiva positiva quanto à aprovação da reforma tributária nos Estados Unidos.

No fim da tarde em Nova York, o dólar subia para 112,87 ienes e o euro recuava para US$ 1,1846, com a moeda única dando continuidade aos ganhos vistos ao longo deste ano.

Os ganhos do dólar apareceram desde cedo, após o Departamento do Comércio ter informado que as construções de moradias iniciadas subiram 3,3% em novembro na comparação com o mês anterior, contrariando previsão de queda de 3,1% dos analistas consultados pelo Wall Street Journal. Os dados mostram que as construtoras estão otimistas quanto ao mercado imobiliário em solo americano.

A moeda americana continuou em alta no decorrer do dia com a perspectiva de aprovação da reforma tributária no Congresso americano. Durante a tarde, a Câmara dos Representantes passou a medida com 227 votos a 203. O Senado também deve aprovar a legislação na noite desta terça-feira. Com isso, os rendimentos dos Treasuries avançaram e o dólar acompanhou o movimento altista.