Dólar acompanha exterior e abre em leve queda ante real

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar era negociado em leve queda frente ao real logo após a abertura desta quarta-feira, com a moeda norte-americana pausando um rali no exterior, que foi impulsionado por apostas crescentes numa postura mais dura do banco central dos Estados Unidos no combate à inflação.

Às 9:03 (de Brasília), o dólar à vista recuava 0,30%, a 5,5443 reais na venda.

Já o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,40%, a 5,5595 reais.

O índice do dólar –que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas– caía 0,13%, a 95,588.

Na véspera, a moeda norte-americana spot fechou em alta de 0,61%, a 5,5608 reais na venda.

O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 17 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 2 de março de 2022.

(Por Luana Maria Benedito)

