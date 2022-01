Dólar acompanha exterior e avança ante real com alta dos rendimentos dos Treasuries

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar era negociado em leve alta frente ao real logo após a abertura desta terça-feira, em mais um dia de valorização da divisa no exterior devido ao salto dos rendimentos dos títulos norte-americanos, enquanto, no Brasil, o foco estava sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro.

Às 9:07 (de Brasília), o dólar à vista avançava 0,33%, a 5,6834 reais na venda.

Na B3, às 9:07 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,08%, a 5,7190 reais.

O dólar spot fechou a última sessão em alta de 1,63%, a 5,6646 reais na venda, maior valorização percentual diária desde 21 de outubro do ano passado (+1,90%).

Neste pregão, o Banco Central fará leilão de até 17 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 2 de março de 2022.

(Por Luana Maria Benedito)

