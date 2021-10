Dólar acelera queda a R$ 5,5423 acompanhando exterior e com bateria de leilões

O dólar registrou nova mínima a R$ 5,5423 no mercado à vista há pouco. O diretor Jefferson Rugik, da corretora Correparti, afirma que o mercado acompanha uma ampliação da queda do dólar ante pares principais no exterior há pouco e também precifica a bateria de leilões do Banco Central nesta manhã, que deixa claro que a autoridade tem vários instrumentos para conter uma variação atípica do dólar.

Perspectivas de elevação da Selic além de 100 pontos-base na reunião da próxima semana, precificadas pela curva de juros, estão ainda no radar, afirma a fonte.

Contudo, segundo Rugik, os participantes do mercado seguem atentos aos infindáveis problemas fiscais e políticos do País e nova alta frente o real não esta descartada até o fim do dia.

O mercado aguarda definição sobre o valor do Auxílio Brasil para saber quanto irá extrapolar o teto de gastos, que é o fator principal de cautela, e está monitorando também a PEC dos precatórios na comissão mista da Câmara e olha ainda a apresentação do relatório da CPI da Covid, cujo relator, senador Renan Calheiros, faz a leitura neste momento do seu parecer.

