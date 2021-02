Dólar acelera queda à casa de R$ 5,37 com Guedes e Bolsonaro e emprego nos EUA

O dólar amplia a queda, com mínima a R$ 5,3795 no mercado à vista há pouco. O payroll (dado de emprego) dos Estados Unidos nesta sexta-feira frustrou a expectativa de criação forte de empregos no país, trazidas pelos dados do setor privado bem acima do esperado na quarta-feira, dando impulso à queda do dólar no exterior e ante o real, além do presidente Jair Bolsonaro negar interferência política na definição de preços da Petrobras, diz o estrategista Jefferson Laatus, do grupo Laatus.

Segundo ele, que monitora a entrevista do ministro da Economia, Paulo Guedes também agrada ao reafirmar o compromisso do governo com a responsabilidade fiscal, controle de despesas e descartar aumento de impostos.

