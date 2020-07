Dólar abre negociações em leve alta, permanecendo acima de R$ 5,30

O dólar abriu em cenário de leve valorização nesta sexta-feira, 17, mas chegou a ter pequenas quedas e permanece oscilando próximo do último fechamento, quando ficou cotado a R$ 5,3261. Depois da queda firme registrada na quinta, na contramão do desempenho mais forte no exterior, o câmbio aparentemente tem menor espaço para recuos nesta sexta-feira de agenda menos intensa.

O mercado de câmbio brasileiro tem sido influenciado por uma série de fatores, internos e externos. Indicadores internacionais, fluxo de recursos para os IPOs da Bolsa e uso do real como hedge por fundos internacionais estão entre essas variáveis.

O índice DXY do dólar, que mede as variações da moeda americana frente a outras seis divisas relevantes, opera em baixa desde a madrugada, devolvendo os ganhos da véspera, com as moedas da Europa ganhando força antes do início de uma reunião de dois dias de líderes da União Europeia (UE) para discutir proposta de criar um fundo de recuperação de 750 bilhões de euros para ajudar os países do bloco mais afetados pela pandemia do novo coronavírus.

Uma Pesquisa trimestral do Banco Central Europeu (BCE) junto a economistas mostrou que a previsão para o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro deverá sofrer contração de 8,3% este ano em função da crise do novo coronavírus. No levantamento anterior, ha três meses, a previsão era de queda de 5,5%.

Para 2021, por outro lado, a projeção de crescimento econômico do bloco subiu de 4,3% para 5,7%. Em relação à inflação da zona do euro, economistas preveem taxa de 0,4% em 2020, a mesma da pesquisa anterior.

Os contratos futuros do petróleo operam em baixa moderada nesta sexta, dando continuidade ao movimento de depreciação visto ontem.

Pesa, além das incertezas sobre o impacto da covid-19 na demanda pela commodity, a expectativa de que a Opep+ relaxe os cortes na produção do grupo a partir de agosto.

Veja também