Dólar abre em queda ante real, mas ainda atento a política doméstica

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar tinha queda no começo dos negócios no mercado à vista nesta quarta-feira, com operadores atentos à fraqueza da divisa norte-americana no exterior, mas sem tirar do radar eventos políticos domésticos em meio à indefinição do Orçamento e à CPI da Covid.

O dólar à vista tinha queda de 0,31%, a 5,7000 reais, às 9h13.

No exterior, a moeda caía em relação à maioria de seus pares e mantinha-se perto de mínimas em quase quatro semanas contra uma cesta de rivais.

Investidores vão acompanhar discursos do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto (11h), e do chair do Federal Reserve (BC norte-americano), Jerome Powell, às 13h (horário de Brasília).

(Por José de Castro)

Veja também