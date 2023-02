Dólar abre em queda após IPCA e varejo fracos, mas sobe com cautela por juros

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/02/2023 - 10:22 Compartilhe

O dólar abriu em baixa nesta quinta-feira, 9, após avanço do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em janeiro menor que o esperado, deflação do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), dados fracos do setor de varejo interno e em cenário de apetite por ativos de risco no exterior. Mas a moeda norte-americana subiu na sequência e registrou máxima a R$ 5,2249 (+0,55%) em meio movimento de busca de proteção por incertezas sobre a política monetária.





A inflação medida pelo IPCA fechou janeiro com alta de 0,53%, ante um avanço de 0,62% em dezembro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número ficou abaixo da mediana de 0,57% e no intervalo das expectativas coletadas pelo Projeções Broadcast, de 0,47% a 0,66%. O resultado acumulado em 12 meses foi de 5,77% até janeiro, ante taxa de 5,79% até dezembro. Nesse caso, as projeções iam de 5,71% a 5,90%, com mediana de 5,82%.

Os investidores digerem o IPCA de janeiro e vendas no varejo em dezembro, quando sete das oito atividades pesquisadas do varejo caíram ante novembro. Os investidores operam na expectativa pelo leilão do Tesouro de LTN e NTN-F (11h00). O dólar e juros dos Treasuries mais fracos no exterior ajudam para alívio das taxas futuras.

Mais cedo, o IGP-M registrou uma deflação de 0,23% na primeira prévia de fevereiro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). No primeiro decêndio de janeiro, o índice havia registrado alta de 0,32%.





Também o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,52% na primeira quadrissemana de fevereiro, desacelerando em relação ao avanço de 0,63% observado no fechamento de janeiro.

A viagem nesta quinta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e comitiva do governo aos Estados Unidos, incluindo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sugere nova pausa no embate do presidente contra o Banco Central, que ajudou à queda do dólar ante o real ontem, na contramão da alta no exterior frente a pares rivais e alguns emergentes.

O presidente Lula será recebido na sexta pelo presidente dos EUA, Joe Biden, na Casa Branca.

Às 10h12, o dólar à vista subia 0,28%, a R$ 5,2108. Na mínima, caiu a R$ 5,1734 (-0,44%). O dólar março ganhava 0,15%, a R$ 5,2275.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias