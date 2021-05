Dólar abre em baixa após superar os R$ 5,31 ontem com ata do Federal Reserve

O dólar abriu em queda e, há pouco, renovou mínimas intraday aos R$ 5,28 num movimento rebote à alta de ontem. Na quarta-feira, a moeda americana fechou em alta (acima dos R$ 5,31) reagindo à leitura da ata do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Os agentes fixaram a atenção no trecho em que o BC americano sinalizou que pode começar a discutir nas próximas reuniões a retirada de estímulo monetário.

Também pesa favoravelmente para ativos brasileiros o recuo dos juros dos Treasuries nos Estados Unidos e a aprovação pela Câmara dos Deputados da Medida Provisória da privatização da Eletrobras. O texto contém “jabutis” e foi bastante criticado por alguns deputados do Centrão, outros liberais e pela oposição mas foi, rápida e publicamente, festejada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.

No exterior, os futuros do petróleo, as bolsas na Europa e os índices acionários futuros americanos ensaiaram alguma recuperação após as perdas de ontem também sob o efeito da ata do Fed, mas inverteram o sinal e passaram a cair. Por aqui, o futuro do Ibovespa para junho abriu em leve queda e passou a exibir variação positiva perto das 9h08, oscilando muito perto do último fechamento.

Há pouco, o Ministério da Economia divulgou que Guedes participará da coletiva para divulgar os dados de arrecadação de abril. A coletiva vem ainda na esteira da aprovação, na noite de ontem, da medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras, parte da agenda reformista de Guedes. A participação do ministro reforça a expectativa de um aumento significativo na arrecadação de abril.

Às 9h18, o dólar spot caía 0,54% aos R$ 5,2871 e o futuro para junho, -0,45% aos R$ 5,292. O juro da T-note de 10 anos recuava a 1,66420%. O Dollar Index (DXY) recuava 0,21%.

Há pouco, foi divulgado nos EUA que o número semanal de pedidos de auxílio-desemprego caiu a 34 mil a 444 mil; previsão 452 mil.

