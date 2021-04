Dólar abre em alta de olho em fiscal e à espera de inflação nos EUA

Por José de Castro

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar abriu em alta contra o real nesta terça-feira, com investidores à espera de dados de inflação nos Estados Unidos e ainda ressabiados com o noticiário político-fiscal, depois de informações na véspera sobre proposta para deixar algumas despesas fora do teto de gastos.

O dólar à vista subia 0,26%, a 5,7410 reais, às 9h03.

