Dólar abre com sinais mistos; alta prevalece por cenário fiscal e rolagem futura

O dólar operou com sinais mistos nos primeiros negócios desta terça-feira, 28, em meio a ajustes de posições após fechamento da segunda-feira com o dólar spot acima do contrato futuro de janeiro de 2022, mais negociado. Além disso, um viés de baixa no mercado à vista acompanhou mais cedo a queda leve do índice DXY, que compara o dólar ante seis moedas fortes.

Contudo, segundo operadores de câmbio, o contrato futuro amplia ganhos, puxando o spot para cima, pressionado pelas rolagens de contratos cambiais de fim de ano e um pano de fundo de cautela fiscal.

Operadores afirmam que há preocupação por causa da pressão crescente de auditores fiscais e dos sindicatos de servidores públicos por reajustes em 2022.

Além disso, os investidores monitoram os sinais mistos do dólar ante divisas emergentes e ligadas a commodities.

Às 9h25, o dólar à vista subia 0,16%, a R$ 5,6484. O dólar para janeiro ganhava 0,30%, a R$ 5,6495.

Saiba mais