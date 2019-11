Dólar à vista vira e sobe até os R$ 4,1931 por cautela antes de feriados

O dólar virou para o lado positivo no mercado à vista e renovou máximas sequenciais até R$ 4,1931 (+0,18%) há pouco, acompanhando a ampliação da alta do dólar futuro de dezembro até R$ 4,1975 (+0,55%). O responsável pela área de câmbio da Terra Investimentos, Vanei Nagen, diz que o investidor adota cautela antes do feriado nacional de amanhã pela Proclamação da República e também na próxima quarta-feira em São Paulo, pelo Dia da Consciência Negra. “Com dois feriados pela frente, que devem manter os mercados locais fechados, o investidor recompõe as compras, depois de uma realização parcial de ganhos recentes mais cedo. “Não se sabe se haverá novidade sobre as negociações comerciais sino-americanas”, comenta. O operador Durval Corrêa, sócio-diretor da Via Brasil Serviços Empresariais, diz que o investidor fica na retaguarda antes dos feriados locais e após os indicadores fracos divulgados hoje pela China, Japão e Reino Unido. “Há demanda defensiva no mercado futuro”, afirma Correa.