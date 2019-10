Dólar à vista tem alta pontual com liquidez fraca e espera por EUA-China

O dólar futuro de novembro ampliou a alta até R$ 4,1320 (+0,39%) na manhã desta sexta-feira, 11, levando o dólar à vista a devolver as perdas de mais cedo e a subir até a máxima de R$ 4,1265 (+0,09%). A economista do Banco Ourinvest, Cristiane Quartaroli, diz que o mercado opera com baixa liquidez e em compasso de espera pelo desfecho das conversas entre o presidente Donald Trump (EUA) e o vice-premiê da China Liu He, principal negociador de comércio de Pequim (15h45).

“Aqui, a liquidez é fraca diante da falta fluxo de entrada de investidor estrangeiro”, comenta a economista.

Às 10h28, o dólar à vista voltava ao terreno negativo, cotado a R$ 4,1215 (-0,03%), mas o dólar novembro seguia em alta de 0,26%, em R$ 4,1265.