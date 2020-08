Dólar à vista sobe em meio à redução de perdas ante divisas emergentes

O dólar reduz as perdas intradia frente moedas emergentes e ligadas a commodities, o que ajuda a apoiar uma virada do dólar ante o real para o lado positivo, além de um pano de fundo de cautela com o cenário fiscal no Brasil. Segundo operadores de câmbio, o mercado doméstico recompõe posições defensivas à espera de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, explique na terça-feira, 25, como o governo vai manter os programas assistenciais por causa da pandemia de covid-19 no País sem estourar o teto de gastos.

Na máxima, o dólar à vista atingiu R$ 5,6117 (+0,09%).

