Dólar à vista retoma viés de alta após Lira e Pacheco falarem sobre auxílio

O dólar à vista devolveu a queda intradia e retoma o viés de alta, reagindo a sinalizações dos presidentes da Câmara e Senado sobre a volta do auxílio emergencial , afirma o estrategista do Grupo Laatus, Jefferson Laatus. “As atenções estão 100% no Congresso, com o investidor dando voto de confiança a Arthur Lira (presidente da Câmara) e Rodrigo Pacheco (presidente do Senado). Mas, eles falaram em auxílio emergencial, mostrando que devem trabalhar para a volta do benefício, desde que não fure o teto de gastos”, comenta Laatus.

O mercado fica atento ao risco fiscal, afirma o estrategista.

Lá fora, o dólar mostra viés de alta ante pares principais e algumas divisas emergentes, como peso mexicano, com investidores aguardando definições sobre as negociações do pacote fiscal americano.

Às 10h18, o dólar á vista subia 0,10%, a R$ 5,3592.

O dólar para março reduzia a queda a 0,21%, cotado a R$ 5,3590.

