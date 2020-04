Dólar à vista reduz queda a R$ 5,6448 com saída de investidores estrangeiros

O dólar à vista renovou máxima em R$ 5,6448, acompanhando a máxima do dólar maio, em R$ 5,6470. Jefferson Rugik, da corretora Correparti, diz que o mercado de câmbio dá sinais que pode se descolar do movimento externo do dólar, que perde para as moedas fortes e também para as divisas emergentes ligadas às commodities.

Após investidores e tesourarias de bancos desmontarem uma parte de suas posições defensivas para realização de lucros mais cedo em meio ao otimismo com a reabertura de algumas economias na Europa e estados americanos, os investidores estrangeiros reforçam as saídas de capitais do País, trazendo pressão ao dólar.