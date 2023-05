Dólar à vista reage ao noticiário externo, mas termina perto da estabilidade no Brasil

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 04/05/2023 - 17:22 Compartilhe

Por Fabrício de Castro

SÃO PAULO, 4 Mai (Reuters) – O noticiário internacional deu novamente o tom dos negócios com o dólar no Brasil nesta quinta-feira, com a moeda norte-americana à vista oscilando em alta ante o real na maior parte do dia, em meio à fuga dos investidores globais de ativos de maior risco, para depois encerrar a sessão próxima da estabilidade.

O dólar à vista fechou o dia cotado a 4,9923 reais na venda, em baixa de 0,01%.

Na B3, às 17:15 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,03%, a 5,0195 reais.

Na abertura dos negócios, a divisa dos EUA chegou a marcar a cotação mínima de 4,9699 (-0,45%) às 9h32, em meio à percepção de que a decisão da véspera do Comitê de Política Monetária sobre a taxa básica Selic abria espaço para a queda das cotações.

Na noite de quarta-feira, o Copom manteve a Selic em 13,75% ao ano e divulgou um comunicado que deixou pouca ou nenhuma margem para que o início do ciclo de corte de juros ocorra já no próximo encontro do colegiado, em junho.

Mas o viés de baixa não se sustentou. Ainda pela manhã o dólar saltou para o território positivo, em sintonia com o exterior, onde a moeda norte-americana também ganhava espaço ante divisas de outros exportadores de commodities.

Por trás do movimento estavam as preocupações com a crise dos bancos regionais dos EUA e seu possível impacto sobre a atividade econômica.

O PacWest Bancorp confirmou que está explorando opções estratégicas, incluindo uma venda, enquanto o canadense Toronto-Dominion Bank Group cancelou a aquisição do First Horizon Corp por 13,4 bilhões de dólares.

“É um dia de aversão ao risco. Estamos de novo com essa história dos bancos regionais norte-americanos e, com isso, as bolsas de ações trabalham no território negativo e os investidores fogem para o dólar”, comentou durante a tarde Jefferson Rugik, diretor da Correparti Corretora.

Perto do fechamento, no entanto, a moeda norte-americana perdeu força ante o real e se reaproximou da estabilidade.

Operador ouvido pela Reuters afirmou que a alta da divisa, apesar de estar em sintonia com o exterior, não se justificava, considerando o cenário de manutenção de juros elevados no Brasil por mais tempo.

No exterior, no fim da tarde, o dólar mantinha leve alta ante uma cesta de moedas.

Às 17:15 (de Brasília), o índice do dólar –que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas– subia 0,18%, a 101,410.

Pela manhã, o Banco Central vendeu todos os 16.000 contratos de swap cambial tradicional ofertados na rolagem dos vencimentos de junho.





