Dólar à vista fura os R$ 5,20 com pressão de ‘vendidos’ na Ptax e fluxo leve

O dólar virou para o lado negativo no mercado à vista e furou os R$ 5,20 após renovar mínimas sequenciais até R$ 5,1995 (-0,24%). Com o dólar mais fraco no exterior ante divisas principais e emergentes e ligadas a commodities e novas notícias positivas aqui, como o superávit primário de abril e a queda da dívida bruta e líquida do governo brasileiro ante o Produto Interno Bruto (PIB), os “vendidos” em contratos cambiais se beneficiam e forçaram a baixa do dólar, afirma Jefferson Rugik, diretor-superintendente da corretora Correparti.

“A briga em torno da Ptax é o principal driver do mercado de câmbio, pelo menos até as 13 horas, quando será feita a quarta e ultima coleta da Ptax pelo BC nas mesas de operação”, avalia Rugik.

Ele disse ainda que com feriados nos EUA e Reino Unido, que fecham os mercados por la, não há sinais de ingressos de fluxo financeiro.

Já o fluxo comercial é positivo, com exportadores vendendo só dentro da necessidade do caixa, observa o executivo. “Tem venda, sim, de exportador”, afirma.

O dólar futuro de julho caiu até R$ 5,2125 (-0,29%) e, às 10h46, desacelerava a R$ 5,2225 (-0,33%). Às 10h51, o dólar à vista já voltava a rondar a estabilidade.

