Dólar à vista fecha em queda de 0,55%, a R$5,508

SÃO PAULO (Reuters) -O dólar fechou em baixa nesta quarta-feira, a primeira significativa em mais de dez dias, sendo puxado de máximas acima de 5,57 reais por uma intervenção surpresa do Banco Central no mercado de câmbio quando o real liderava as perdas entre os pares globais.

Ainda assim, a cotação encerrou acima da linha psicológica de 5,50 reais, tida como um termômetro de maior aversão a risco depois de eventos recentes que catapultaram a moeda acima desse patamar.

O dólar à vista caiu 0,55%, a 5,508 reais na venda, maior desvalorização percentual diária desde o dia 1º deste mês(-1,47%).

Ao longo da jornada, a divisa oscilou de 5,5743 reais (+0,65%) a 5,4997 reais (-0,70%).

(Por José de Castro; Edição de Isabel Versiani)

Saiba mais