Dólar à vista fecha em baixa de 0,10%, a R$5,0589 na venda

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 26/04/2023 - 17:12 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – Por Fabrício de Castro







SÃO PAULO, 26 Abr (Reuters) – Numa sessão sem fatores fortes para orientar os negócios no Brasil, o dólar à vista fechou esta quarta-feira em leve baixa ante o real, mas muito próximo da estabilidade, com foco no exterior, onde a moeda norte-americana sustentava perdas ante outras divisas.

Profissionais ouvidos pela Reuters pontuaram que a agenda de indicadores esvaziada no Brasil, somada à relativa calmaria na área política, tem feito o dólar oscilar nos últimos dias em sintonia com os mercados internacionais.

Lá fora, a divulgação de dados fracos da economia norte-americana trouxe um viés de baixa para a moeda dos EUA, ainda que a divisa oscilasse em margens estreitas.

O dólar à vista fechou o dia cotado a 5,0589 reais na venda, em baixa de 0,10%.

Na B3, às 17:06 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,09%, a 5,0605 reais.







Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias