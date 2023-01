Dólar à vista fecha em alta de 0,14%, a R$5,1074 na venda

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 13/01/2023 - 17:11 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – O dólar fechou próximo do zero a zero ante o real nesta sexta-feira, ao passo que agentes financeiros ainda avaliam o pacote de medidas econômicas anunciado pelo governo e repercutem expectativa de uma alta menor nas taxas de juros norte-americanas.

O dólar à vista subiu 0,14%, a R$5,1074 na venda. Na mínima da sessão, cedeu 0,44% (5,0781) e na máxima subiu 1,09% (5,1560).

A moeda acumulou sua segunda semana seguida de queda, de 2,46%.





(Por André Romani)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias