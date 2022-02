Dólar à vista fecha em queda de 1,08%, a R$5,051

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar prosseguiu em queda nesta terça-feira, no terceiro pregão seguido de baixa e para mínimas em quase oito meses, com a moeda chegando a operar na casa de 5,04 reais à medida que investidores globais voltaram a privilegiar divisas de juros mais elevados e atreladas às commodities.

O pano de fundo doméstico colaborou. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta terça-feira que o Congresso vai tentar manter um ritmo de votações este ano, apesar das eleições, mas não fará nenhum movimento que possa trazer instabilidade econômica, mexer com teto de gastos ou afetar a taxa de câmbio ou o crescimento do país.

Ele afirmou ainda que as Propostas de Emenda à Constituição (PECs) que mexem com a tributação dos combustíveis estão descartadas no momento e o Congresso irá se concentrar na aprovação do PLP 110, que está no Senado.

O dólar à vista caiu 1,08%, a 5,051 reais na venda. É o menor valor desde 1º de julho do ano passado (5,0447 reais). A cotação variou no dia de 5,109 reais (+0,06%) a 5,0445 reais (-1,20%).

Em fevereiro, o dólar recua 4,80%, intensificando a queda em 2022 para 9,37%. O real tem o melhor desempenho no mês e no ano entre as principais moedas.

(Por José de Castro)

