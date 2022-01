Dólar à vista fecha em queda de 0,61%, a R$5,3915

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar voltou a cair e fechou no menor patamar em quase quatro meses nesta sexta-feira, abaixo da linha psicológica de 5,40 reais, com a estabilização dos mercados globais e uma recuperação de Wall Street no fim do dia abrindo caminho para mais demanda por risco e vendas da moeda norte-americana.

O dólar à vista recuou 0,61%, a 5,3915 reais, menor valor desde 1º de outubro de 2021 (5,3696 reais).

A moeda engatou ainda a terceira semana de perdas, com baixa de 1,22%. Nas três semanas, a desvalorização é de 4,27%.

Faltando apenas um pregão para encerramento de janeiro, o dólar acumula declínio de 3,27% no mês.

(Por José de Castro)

