Dólar à vista fecha em alta de 0,44%, a R$5,6897

Por José de Castro

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar engatou nova alta nesta terça-feira, chegando a superar 5,70 reais e oscilando em sintonia com os movimentos da moeda norte-americana no exterior, em um dia de volatilidade conforme investidores colocaram na balança riscos da pandemia e perspectivas de altas de juros nos Estados Unidos.

O dólar à vista subiu 0,44%, a 5,6897 reais na venda. A moeda variou entre 5,7121 reais (+0,84%) e 5,6381 reais (-0,47%).

A taxa de câmbio no Brasil operou em linha com as flutuações do dólar no exterior. O índice da moeda contra uma cesta de pares de mercados desenvolvidos chegou a subir 0,27% e a cair 0,19%.

Saiba mais