Dólar à vista chega perto de R$ 5,55 com desconforto sobre Guedes e dado dos EUA

O dólar renovou máximas no mercado doméstico, chegando perto de R$ 5,55 e acompanhando a ampliação da alta do índice DXY, após o aumento acima do esperado das encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos em julho. Há também um forte desconforto nas mesas de operação sobre o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirma Vanei Nagem, responsável pela área de câmbio da Terra Investimentos.

“A ausência de Guedes no lançamento do programa habitacional do governo ontem e o desentendimento sobre o valor do Renda Brasil entre ele e Jair Bolsonaro, além do perceptível descontentamento do ministro com medidas com viés político-eleitoral defendidas pelo presidente, realimentam especulações sobre eventual saída do ministro do governo. É esse o comentário que prevalece nas mesas de câmbio”, afirma a fonte.

Veja também