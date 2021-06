Dólar à vista cai até R$ 5,057 com apetite por risco em NY após payroll

O dólar renovou mínima há pouco, a R$ 5,0570 (-0,53%) no mercado à vista, na esteira da queda do dólar julho até R$ 5,0685 (-0,37%). O estrategista Jefferson Laatus, do grupo Laatus, afirma que o mercado de câmbio local está totalmente focado hoje no exterior.

“Os dados do payroll (dado de emprego dos Estados Unidos) abaixo do esperado em maio é motivo para apetite por risco e alta na abertura das bolsas em Nova York e também das commodities, principalmente o petróleo, bem como uma aceleração da queda do índice DXY e do dólar ante divisas emergentes e ligadas a commodities como peso mexicano”, comenta o estrategista.

Às 10h41, o dólar à vista cedia 0,46%, a R$ 5,0609. O dólar julho caía 0,29%, a R$ 5,0730.

