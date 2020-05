Dólar à vista cai a R$ 5,34 com ‘vendidos’ atuando de olho em Ptax

O dólar à vista caiu à mínima de R$ 5,3457 (-2,06%) há pouco, com tesourarias de bancos, vendidas em contratos cambiais, aparentemente forçando mais a queda em meio à aproximação da formação da última taxa Ptax de maio, nesta sexta-feira (29), diz Durval Corrêa, da assessoria financeira Via Brasil. “Agora, com o otimismo no exterior e alívio político momentâneo, o mercado ainda acredita em queda, a R$ 5,35 ou pouco mais, com uma força vendedora de bancos visando enfraquecer a Ptax”, comenta.

Contudo, ressalta que não há entrada de capital novo no País nem novos investimentos estrangeiros no momento, e o contexto político, econômico e sanitário local também preocupa. E ele não descarta que o dólar volte a subir no começo de junho, na próxima segunda-feira. “O dólar caiu demais e a Bolsa subiu bastante sem melhora efetiva da economia brasileira, com deflação recorde do IPCA-15 desde 1994 e crise política ainda sem um desfecho, tudo em aberto”, justifica.