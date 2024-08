Dólar à vista acentua queda da manhã e toca nos R$ 5,50; cenário externo dita movimento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/08/2024 - 11:52 Para compartilhar:

O dólar acentuou o ritmo de queda na comparação com o real e, na mínima da sessão, recuou 1,32% e tocou R$ 5,50 no mercado à vista, perto do fim da manhã desta sexta-feira, 9.

Para Paulo Luives, especialista da Valor Investimentos, o recuo da moeda norte-americana é parte de um movimento mais amplo de reversão de receios com o aumento de juros no Japão e a possibilidade de recessão nos Estados Unidos.

A correção de exageros na precificação do risco fiscal brasileiro também entra nesta conta, acrescentou.

Por volta das 11h35, o dólar à vista recuava 1,29%, a R$ 5,5020, enquanto o contrato do dólar para setembro tinha queda de 0,62%, a R$ 5,5160.