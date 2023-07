Doja Cat discute com fãs e recebe mais de 250 mil unfollows nas redes sociais

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/07/2023 - 10:05 Compartilhe

Três dias após discutir com seus fãs na rede social Threads, a cantora Doja Cat, de 27 anos, recebeu mais de 250 mil unfollows no Instagram. No desentendimento em questão, a rapper demonstrou desprezo pelos admiradores que se autointitulam “kittenz” (gatinhos, em português).

“Meus fãs não se autodenominam de merda. Se você se chama de ‘gatinho’, isso significa que você precisa desligar o telefone, arrumar um emprego e ajudar seus pais com a casa”, publicou Doja, no último domingo (23).

A postura da cantora, no entanto, foi duramente criticada por seus fãs na rede social.

“Eu amava a Doja Cat, mas ela está merecendo ser esquecida, nunca vi uma pessoa ser tão mal agradecida com os fãs e com a própria carreira”, afirmou uma seguidora. “Como que a Doja foi de ‘diva queen mãe’ para a pessoa mais insuportável da internet?”, questionou uma internauta. “”Sem fãs ela não é nada, infelizmente”, pontuou outra.

