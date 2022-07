DoJ deve entrar com ação antitruste contra Google, diz Bloomberg

SÃO PAULO (Reuters) – O Departamento de Justiça dos Estados Unidos deve entrar nas próximas semanas com uma ação antitruste contra o Google por seu domínio no mercado de publicidade online, informou a Bloomberg News nesta quinta-feira, citando fontes familiarizadas com o assunto.

O Departamento de Justiça provavelmente rejeitará as concessões oferecidas pela Alphabet, disse a reportagem.

O DoJ não respondeu imediatamente a pedidos de comentários da Reuters e o Google não se manifestou.

Na semana passada, o Wall Street Journal informou que o Google ofereceu concessões para evitar um possível processo antitruste nos Estados Unidos, incluindo uma proposta de cisão de partes de seus negócios que leiloam e colocam anúncios em sites e aplicativos em uma empresa separada, mas sob o comando da Alphabet.

Um porta-voz do Google disse à Reuters na sexta-feira passada que está em conversa com reguladores para resolver suas preocupações, acrescentando que não tem planos de vender ou sair do negócio de tecnologia de anúncios.

(Por Chavi Mehta)