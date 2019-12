Dois terremotos provocam pânico em L’Aquila, na Itália

ROMA, 8 DEZ (ANSA) – Dois terremotos foram registrados na noite deste sábado (7) na província de L’Aquila, no centro da Itália, informou o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV).

Até o momento, não há relatos sobre vítimas e danos. No entanto, o abalo sísmico provocou pânico entre os moradores.

De acordo com dados do INGV, o primeiro tremor teve magnitude 3,7 graus na escala Richter e foi sentido às 22h58 (horário local), com epicentro a dois quilômetros do município de Barete Já uma réplica foi registrada no mesmo local minutos depois, com magnitude 3,4 graus na escala Richter, segundo o Instituto italiano. (ANSA)